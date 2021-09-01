РИАМО - 1 сен. Культурно-массовые мероприятия прошли 28 августа в честь празднования Дня города в Волоколамске. В первой половине дня площадками для празднования стали центральный парк и городской стадион, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для жителей и гостей округа были организованы концертная программа, различные мастер-классы, выставки, фотозоны, лавки с сувенирами, аквагрим и вкусные угощения.



На центральном стадионе прошли турнир по футболу на Кубок главы Волоколамского городского округа, соревнования по армрестлингу и пляжному волейболу.

Открыл мероприятие и поздравил жителей и гостей с праздником глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка. Также по традиции поздравить Волоколамск приехали делегации из Болгарии, Кыргызстана, Казахстана и Судака.

Праздник отмечается в последнее воскресенье июля, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые гуляния перенесли на конец августа.