РИАМО - 1 сен. Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье на сегодняшний день уже прошли свыше 3 млн человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Мы продолжаем кампанию по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Благодаря тому, что в Московской области полный курс вакцинации прошли уже 3 млн человек, мы наблюдаем стабилизацию с заболеваемостью Covid-19 в регионе», – отметила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

При появлении любых симптомов простуды жителям Подмосковья рекомендуют вызывать врача на дом. Прививки от коронавируса можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах Московской области. Вакцинация проводится бесплатно.

Медики советуют делать прививки, чтобы не заразиться коронавирусом или избежать проявления его тяжелых последствий.

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