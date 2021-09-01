РИАМО - 1 сен. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1936 пациентов, всего в городе инфекцию победили 1 448 644 человека, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в мегаполисе было подтверждено 1229 новых случаев заражения, госпитализировали 483 заболевших. На ИВЛ находятся 315 пациентов.

В столице за сутки скончались 47 пациентов с пневмонией и Covid-19, всего с начала пандемии в городе умерли 27 492 человека.

За все время пандемии в мегаполисе было выявлено 1 568 767 случаев заболевания.

Москвичам напомнил, что победить коронавирус можно только с помощью вакцинации. Прививку от Covid-19 можно сделать в одном из центров вакцинации на базе городских поликлиник или в точке работы выездных бригад в общественных местах.

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