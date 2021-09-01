РИАМО - 1 сен. Держатели карт «Мир» продолжат получать скидку 5% при пополнении лицевого счета сервиса «Москвенок», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При оплате картами большинства банков комиссия составляет 0,8-1,5%. Держатели карт «Мир» смогут оплачивать детский сад, кружки и секции без комиссии c 1 сентября 2021 года до 31 августа следующего года.

Произвести оплату без комиссии можно на портале mos.ru и в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Кроме того, на портале mos.ru пользователям доступна функция «Автоплатеж», которая упрощает регулярную процедуру оплаты. На нее также распространяется скидка.