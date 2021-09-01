РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Подмосковья Ильдар Габдрахманов поздравил школьников Красногорска с Днем знаний, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В среду Габдрахманов принял участие в торжественной линейке в гимназии №2 Красногорска. На мероприятии также присутствовал глава округа Алексей Спасский.

«Я хотел бы от губернатора Московской области и от себя лично поздравить вас с новым учебным годом. Первое сентября – это всегда радостный и в то же время ответственный день. В первую очередь, он волнителен для первоклашек. Сегодня в этой школе впервые за парты сядут 132 мальчишки и девчонки. Все будет хорошо! Вас ждет очень интересный и долгий путь», - сказал Габрахманов.

Он добавил, что в школы Подмосковья 1 сентября пришли почти 1 млн учеников.

«Наша общая задача - сделать так, чтобы наши дети учились в комфортных современных школах. В этом году в Подмосковье открывается 36 новых школ, а в ближайшие 3 года мы откроем 100 школ», - отметил Габдрахманов.

Он пожелал школьникам успешной учебы, а выпускникам – сделать правильный выбор дальнейшей профессии.

«Сейчас у вас очень важный период, когда необходимо сконцентрироваться. Этот год для вас очень ответственный. Впереди вас ждут колледжи, институты. Помните – успешные люди всю жизнь познают что-то новое и двигаются вперед», - обратился Габдрахманов к 11-классникам.

Гимназия №2 Красногорска 1 сентября отметила 45-летие с момента открытия. В ней учатся почти 1,2 тыс. ребят. По итогам прошлого учебного года школа выпустила 5 медалистов. 38% выпускников набрали высокие баллы на ЕГЭ.

Более 60% педагогов гимназии имеют первую и высшую категории. При этом более трети педагогического коллектива – бывшие выпускники этого образовательного учреждения.