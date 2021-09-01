РИАМО - 1 сен. На юго-западе столицы в районе Южное Бутово построят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание площадью около 5,4 тыс. «квадратов» построят на пересечении улиц Горчакова и Южнобутовской.

Проект трехэтажного комплекса согласовала Москомархитектура. Фасады здания облицуют панелями под дерево, а также серого и темного цвета. Кроме того, сделают витражи.

На втором этаже появится спортивный зал и зона для кроссфита. На третьем этаже обустроят бани и два бассейна. На территории физкультурного центра проведут благоустройство и озеленение, а также создадут автостоянку на 25 мест.