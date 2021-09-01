РИАМО - 1 сен. За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 1229 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе за пандемию выявлено 1 568 767 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В Москве продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно бесплатно в городских поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации в общественных пространствах.

Жители столицы старше 65 лет, которые повторно вакцинировались от коронавируса, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье». Программа действует с 23 июня по 1 октября.

За минувшие сутки на территории России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса, умерли 790 заболевших, полностью выздоровели 18 325 человек.

Всего в России зафиксировано 6 937 333 случая Covid-19, скончались 184 014 пациентов, выздоровели 6 199 379 человек.

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