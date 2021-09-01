РИАМО - 1 сен. Ученики подмосковных школ отмечают День знаний и начало нового учебного года, торжественность момента не испортила даже пасмурная погода, передает корреспондент РИАМО.

Так, во дворе школы №5 в Раменском на линейку собрались первоклассники, ученики средней школы и будущие выпускники. Ребята нарядились и по традиции принесли букеты цветов для учителей.

В школу №5 пошли учиться 243 первоклассника. Их родители рады тому, что праздник состоялся в очном формате.

«Было бы жалко, если бы дети сейчас были в школе без нас, а мы бы ждали их на улице», - рассказала мать первоклассника Анна Андреева.

На линейке прозвучали слова напутствия для школьников, которым пожелали хорошо учиться и радовать родителей своими успехами. Дополнили торжество танцевальные и вокальные выступления.

Этот день волнителен не только для первоклассников, но и для ребят из выпускных классов.

«Здесь очень хорошие и понимающие учителя, они всегда помогут, если попросишь. Все лето я готовилась к экзаменам, они уже не за горами. После 9-го класса я хочу пойти учиться в колледж», - рассказала одна из школьниц.

В этом учебном году в подмосковные школы идут 985 тыс. ребят, 115 тыс. из которых - первоклассники. В День знаний в регионе открылись 18 новых школ и 12 детсадов. Это современные, просторные учреждения, где будет комфортно и ребятам и педагогам.