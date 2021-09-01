РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. Городской округ Люберцы готов к осенне-зимнему периоду на 97%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел выездное совещание в котельной на улице Космонавтов и проверил ее готовность к зиме.

«Продолжаем плановую подготовку к осенне-зимнему периоду. Данная котельная на улице Космонавтов в Люберцах находится на балансе АО «Люберецкая теплосеть». Котельная обслуживает 94 многоквартирных дома – это порядка 13,1 тыс. человек, 4 школы, поликлинику, больницу, 7 детских садов. Все необходимые профилактические мероприятия для эксплуатации котельной в зимний период здесь выполнены», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что на сегодня городской округ подготовлен к зиме на 97%.

«Полностью работы завершим к середине сентября текущего года», - подчеркнул Ружицкий.