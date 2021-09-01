РИАМО - 1 сен. Сбербанк снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке на 3 года, теперь получить данный кредит можно с 18 лет, сообщает РБК.

Эксперты отметили, что спрос на ипотеку среди таких молодых заемщиков небольшой. При этом большинство банков в РФ выдают ипотеку клиентам в возрасте от 21 года.

Молодым заемщикам Сбера предложат 2 программы: можно будет взять кредит на новостройку и готовое жилье. Подать заявку на кредит можно в офисе банка или онлайн.

Другие условия по кредиту остаются прежние: нужно внести не менее 10% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, срок кредита будет составлять до 30 лет, а стаж на текущем месте работы должен быть не менее 3 месяцев.

Представитель банка отметил, что возраст заемщиков было решено снизить, так все больше россиян задумываются о кредитах на покупку жилья. А также молодые люди в стране начинают работать довольно рано.