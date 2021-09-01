РИАМО - 1 сен. В столице стартовал пилотный проект «Если ребенок потерялся в метро», в рамках которого на станциях подземки разместили специальные стикеры, на которые сможет ориентироваться ребенок, сообщила замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она напомнила, что традиционно с сентября в подземке увеличивается пассажиропоток.

«Безусловно, это создает больше людей, больше риска потерять своего ребенка. <...> Но мы сейчас делаем акцию с фондом «Поиск пропавших детей». Она направлена на то, чтобы не допустить потерю детей на платформе или станции. Для этого по всему метрополитену разместили специальные стикеры», – сказала Темникова журналистам.

По ее словам, детям нужно объяснить, что если они потерялись, то нужно подходить к такому стикеру. Яркие стикеры с героями популярных мультфильмов будут находиться в зоне доступа сотрудников метро, которые успокоят ребенка, помогут найти родителей или близких.

Темникова добавила, что родители обязательно должны объяснять правила пользования метрополитеном своим детям.

«Ежегодно в Москве поступает 7 тыс. заявлений на пропавших детей. Только в этом году это число достигло уже 5 тыс., это большое число. Очень здорово, что метрополитен позаботился о такой важной проблеме. <...> Теперь дети могут быстрее быть найдены и оказаться в безопасности», – отметил президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.