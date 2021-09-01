РИАМО - 1 сен. В честь Дня знаний столичный метрополитен будет раздавать подарки школьникам, а еще проведет интерактивный урок, сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Сегодня на инфраструктуре мосметро и «Мосгортранс» раздаем специальные подарки, приуроченный к этому дню (Дню знаний - ред.). Это дневники, которыми ребята будут пользоваться в течение всего года, и замечательные листовки с правилами поведения на общественном транспорте. Помимо этого мы раздаем еще пазлы, игры», - сказала Темникова.

По ее словам, подарки можно будет получить на основных маршрутах наземного городского транспорта, стойках живого общения в подземке, а также на Северном речном вокзале.

Она добавила, что всего в метро планируют раздать более 10 тыс. подарков. Кроме того, 1 сентября контролеры будут рассказывать школьникам про правила поведения в общественном транспорте.

1 сентября в метро запускается интерактивный урок, с помощью которого в игровой форме детям расскажут про правила безопасности.