РИАМО - 1 сен. 1 сентября первоклассников школы №354 им. Д.М. Карбышева, которая работает с 1935 года, посвящают в юных карбышевцев, в учреждении считают важным обучение современным технологиям с опытом предыдущих поколений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Карбышеву мы посвятили музей на первом этаже школы. Здесь наши ученики знакомятся с подвигом героя. Он попал в плен к немцам, отказался с ними сотрудничать <…> и был жестоко убит в концлагере», - рассказала директор школы Татьяна Родионова.

По ее словам, ученикам школы рассказывают о подвигах участков Великой Отечественной войны. Кроме того, при посвящении в карбышевцы первоклашки дают клятву беречь семью и Родину.

Одно из главных школьных направлений - экологическое образование. Карбышевцы-эковолонтеры участвуют в сборе мусора. Кроме того, в школе проводят онлайн-встречи с космонавтами, а профориентация начинается с пятого класса. В школе работают технический, краеведческий, художественный и другие кружки, ученики также занимаются в инженерном и медицинском предпрофессиональных классах. В курчатовском классе готовят будущих физиков в области элементарных частиц.

В прошлом учебном году школу №354 окончили 126 выпускников. 95% поступили в ведущие вузы.