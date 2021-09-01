РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В микрорайоне Кузнечики Подольска в День знаний торжественно открыли школу на 1 100 мест по адресу: Армейский проезд, 5, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В торжественном открытии учебного заведения приняли участие глава Подольска Николай Пестов, начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова, депутат Мособлдумы Павел Максимович, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, другие официальные лица.

Директор школы №34 Инна Горкавая отметила, что в новом корпусе будут учиться 660 детей с 1 по 7 классы. Всего в двух корпусах начали обучаться 1 760 детей. В микрорайоне Кузнечики проживают около 50 000 человек. В нем уже есть четыре школы, а пятая поможет избавиться от второй смены, считает Горкавая.

Здание школы имеет П-образный вид: трехэтажная центральная часть с общешкольными помещениями и боковые четырехэтажные части с учебными кабинетами. В отдельные блоки выделены помещения начальных классов и средней школы. На первом этаже вестибюль, место охраны, пищеблок с обеденным залом на 400 мест, классы информатики с интерактивным пространством библиотеки, лаборантские, помещение группы продленного дня, четыре мастерские (по обработке металла, ткани и дерева, по кулинарии), два лифта в том числе для маломобильных граждан. На втором, третьем и четвертом — классы и кабинеты по предметам, кабинет психолога и учительские, библиотека, лаборантские.

На техническом этаже расположены индивидуальный тепловой пункт, узлы учета энергоресурсов, электрощитовая, насосная станция.

В школе предусмотрен актовый зал на 400 мест, в котором можно убирать сиденья. Он оборудован эстрадой, а также операторской, радиоузлом, дикторской. За кулисами находятся душевая и две артистические комнаты. Столовая полного цикла на 400 мест рассчитана на двухразовое питание всех учащихся в три смены. Оборудование позволяет проводить полный цикл приготовления пищи. Библиотека сделана как учебно-информационный центр. В ней есть читальный зал с книгохранилищем, демонстрационное пространство и IT-зона. Спортивное ядро является единым со школой.№34.

Территория учреждения составляет 17 156 кв.м., охвачена видеокамерами наблюдения и огорожена стационарным металлическим забором. Запроектированы два въезда-выезда для автомобилей со стороны Армейского проезда и две калитки для входа-выхода. Рядом запроектирована парковочная площадка на 20 машино-мест для персонала школы.