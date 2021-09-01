РИАМО - 1 сен. В новой Москве построят крупный складской комплекс Ozon площадью более 355 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Фулфилмент-центр Ozon является платформой, представляющей новый формат технологичного и инновационного ретейла. По плану инвестора, новый комплекс создаст более 7 тыс. рабочих мест, при этом 95% сотрудников наберут из числа местных жителей.

Комплекс планируют построить на свободной территории площадью около 17,7 га по адресу: пос. Десеновское, вблизи д. Пенино. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 355,4 тыс. кв. м.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы на заседании 27 августа одобрила внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города.