РИАМО - 1 сен. В Домодедове прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между штабом общественной поддержки партии «Единая Россия» и региональными НКО.

Церемония подписания прошла в Центральной городской библиотеке им. Ахматовой в рамках круглого стола. Участники обсудили порядок выдвижения предложений НКО для включения в народную программу «Единой России», направленных на совершенствование действующего законодательства.

«Сотрудничество с общественными организациями позволяет нам оперативно реагировать на запросы жителей. Нам, как штабу общественной поддержки, важно выстроить диалог с жителями, а общественные организации находятся на острие важных вопросов в нашем регионе», – отметил руководитель штаба общественной поддержки партии Владимир Жук.

Он пояснил, что штаб общественной поддержки является важным инструментом для экспертного диалога с людьми.

«Благодаря общению мы смогли выработать ряд предложений в народную программу, основываясь на проблематике, волнующей жителей Подмосковья. Все идеи и инициативы, выработанные на нашем круглом столе, будут доведены до федерального руководства штаба общественной поддержки», – добавил Жук.

Со стороны НКО соглашение подписали председатель правления мордовской национально-культурной автономии Московской области Дмитрий Макайкин и директор АНО социальных услуг «ДарДети» Валерия Кузьмина.

«Мы продолжим работу по сбору предложений от некоммерческих организаций Московской области в народную программу партии. Главная задача – услышать представителей большинства общественных объединений Подмосковья», – сказал координатор общественного штаба поддержки партии Константин Кузнецов.

Он пояснил, что только основанная на предложениях общественных объединений Подмосковья программа может считаться действительно народной.