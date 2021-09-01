РИАМО - 1 сен. Доходный дом А.П. Барса и жилой дом архитектора Н.Н. Васильева, которые построены в XIX веке и находятся в центре Москвы, получили статус выявленных объектов культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Один из выявленных памятников — каменное четырехэтажное здание с подвалом, возведенное на Трубной улице по заказу владельца — губернского секретаря Барса», — сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, здание, построенное по проекту архитектора Николая Васильева, возвели в 1887 году в Старомонетном переулке. Статус выявленных объектов культурного наследия по закону защищает дома от сноса. При их реставрации и ремонте работы будут контролировать сотрудники Мосгорнаследия.

Сегодня на учете в столице находятся более 2 тыс. выявленных объектов культурного наследия. Более 550 объектов выявили за последние 10 лет.