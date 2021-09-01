РИАМО - 1 сен. 18 школ и 12 детских садов открылись в Московской области в День знаний, из них 5 мини-садов, сообщает пресс-служба департамента образования региона.

«Это современные, просторные учреждения, где ребятам и педагогам будет комфортно находиться», – уточнила зампред правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, до конца года в Подмосковье планируется открытие еще 5 школ, 7 детских садов и 26 мини-садов.

«Мы знаем, как жители нуждаются в новых современных социальных объектах. Строительство образовательных учреждений у нас на особом контроле. Особенно они нужны в тех муниципалитетах, где идет активная застройка», – добавила Каклюгина.

Она отметила, что помимо традиционных больших садов, у нас реализуется губернаторский проект по созданию мини-садов. В регионе также открываются новые школы – большие, современные, оснащенные по последнему слову техники. Недавно в Подмосковье заложили еще 25 школ, которые должны начать работать через 2 года.

Новые школы 1 сентября открыли свои двери в городских округах Балашиха, Клин, Можайский, Коломна, Орехово-Зуевский, Подольск, Серпухов, Фрязино, Электрогорск, Наро-Фоминский, Люберцы, Мытищи, Одинцовский, Химки.

Новые сады начали работать в городских округах Долгопрудный, Одинцовский, Лыткарино, Красногорск, Люберцы и Балашиха. А мини-сады – в городских округах Балашиха, Долгопрудный и Ленинский.

Создание мини-садов - это пилотная программа по организации небольших дошкольных учреждений в Московской области. Андрей Воробьев отмечал, что детские сады в мини-формате востребованы среди родителей Подмосковья.

Более 1 млн семей подмосковных школьников получили выплаты по 10 тыс руб>>