Новую Москву присоединили к столице девять лет назад. За эти годы, кроме московской прописки, жители получили транспортную доступность, больницы, поликлиники, школы и новые жилые районы, которые возвели по соседству с небольшими поселениями. Одно из них – небольшая деревня Николо-Хованское, расположенная рядом с жилым комплексом «Испанские кварталы» и станцией метро «Прокшино». Обозреватель РИАМО прогулялась по деревне и узнала, почему не все жители рады присоединению к Москве.

Деревня, где пели соловьи

Ольга Швенк

В деревне Николо-Хованское, которая входит в состав поселения Сосенское, на момент присоединения к Москве проживало менее 200 человек. При этом часть из них – сезонные дачники. Сейчас деревня вместе с новыми поселками и СНТ разрослась до нескольких тысяч жителей – стройка не утихает день и ночь. Неудивительно, что большинство опрошенных обитателей деревни оказались новоселами. С появлением метро и инфраструктуры стоимость жилья в маленькой деревушке значительно выросла, и некоторые пенсионеры продали свои дома молодежи.

По ее словам, среди коренного населения в основном старики, которые не рады инфраструктуре Новой Москвы.

«Метро «Прокшино» находится на окраине деревни – местным оно не нужно. А вот большое количество машин, появившееся после застройки района, затрудняет прогулки по деревне», – отмечает Валентина.

С ней солидарна и Марина: «Естественно, старожилам не нравится, что на них в буквальном смысле наступает застройка – по соседству возводятся вторые «Испанские кварталы», а на окраине деревни, у метро «Прокшино», строится одноименный бизнес-квартал с офисными зданиями».

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«Хованская дубрава» и новые детские площадки

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А вот новоселам, особенно семьям с детьми, инфраструктура в соседнем районе полезна – это и магазины, и развлечения для малышей, и даже рабочие места. В самой деревне появились современные детские площадки с горками в виде башен Кремля, качелями, уютными беседками, а также новая достопримечательность – парк по мотивам сказок Пушкина «Хованская дубрава».

«Хорошо, что нам оставили зеленую зону – «Хованскую дубраву». Это одно из лучших мест и для деревни, и для СНТ, и для жителей новостроек», – считает Ирина, которая гуляет здесь с ребенком.

Среди достопримечательностей – избушка, дуб с русалкой, большая детская площадка, спортивные зоны, лавочки.

Во время нашей прогулки по деревне, в зонах отдыха почти не было людей, основные посетители – мамы с колясками.

«Я прихожу сюда с коляской несколько раз в неделю из «Испанских кварталов 2», потому что здесь тихо, мало людей, и можно спокойно почитать книжку. Единственный момент –на какой-нибудь из лавочек могут сидеть алкаши, но у меня прецедентов не было», – рассказывает Татьяна.

Однако, помимо детских площадок и уютных зон, в окрестностях есть и места, куда родители не хотят отпускать детей.

«Соседские бабушки говорят, что тут раньше пели соловьи, но меня их отсутствие не смущает. Меня напрягает только близость мусорного полигона, пусть и недействующего, и одного из самых больших московских кладбищ – не хотелось бы, чтобы дети там гуляли», – рассказывает Наталья.

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Новые проблемы деревни

Ольга Швенк

Оказавшись в деревне вечером, можно увидеть подростков, которые гоняют на стареньких мотоциклах. Таким развлечениям не рады ни дачники, ни семьи с детьми – мотоциклы сильно шумят.

«У них нет прав, они не всегда трезвы, поэтому вечером мы здесь не гуляем», – отмечает Татьяна.

Еще одни нарушители тишины – местные гастарбайтеры, которые строят дома и дачи. Они облюбовали беседку у Раевского пруда, жарят там шашлыки, выпивают, и слушают громкую музыку.

Еще одна проблема жителей – вандалы. Хотя благоустройство в деревне прошло только год назад, но уже некоторые фонари и скульптуры уже разрушены местными хулиганами.

«Мне нравится, что есть урны и лавочки, а также красивые скульптуры, правда, многие из них за год уже сломались. Но жаль, что в магазины приходится ходить в «Испанские кварталы», метро тоже не близко», – сетует Наталья.

На отсутствие магазинов жалуются даже те, кому нравится жить в Николо-Хованском. Жители очень ждут, когда в местных СНТ и соседних новых поселках появятся собственные супермаркеты.

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Куда пропали утки

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Кроме нарушения тишины и привычного деревенского уклада, местных жителей беспокоит ухудшение экологической обстановки. Люди винят в этом «Фуд Сити», промзону и разрастающуюся стройку.

«Близость «Фуд Сити» и Хованской промзоны привело к тому, что живописный Раевский пруд, около которого любили играть мои внуки, и где жили утки, фактически отравлен отходами производства и канализации», – рассказывает местная жительница Антонина Степановна.

Еще пару месяцев назад в пруду плавали утки, сейчас домик для них стоит на берегу – месяц назад животные погибли. Как рассказывает в соцсетях глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев, 31 июля все водоплавающие птицы и семейство бобров вымерли, а месяцем раньше погибла рыба.

«Пруд исчезает, наносы песка от строек уже фактически уменьшили его почти наполовину. Вместо воды – остров загрязненных отложений, от которого в округе стоит тяжелый запах канализационного отстойника», – пишет Кирилл Бармашев.

По словам местного муниципального депутата Татьяны Утвы, в августе 2019 года тут уже происходила массовая гибель рыбы, а в воздух и в воду тогда попали ядовитые соединения.

«Теперь понимаете, почему мы не рады цивилизации? Те дачники, кто летом живет с видом на пруд, в козырном месте, жалуются на головокружение и тошноту. Мои внуки выросли, но жалко местных ребятишек, которые там играют», – делится Антонина Степановна.

На вопрос, куда девались утки в пруду, многие новоселы не знают ответа.

«В пандемию гуляли у пруда с утками, любовались чайками, но в последнее время их не видно», – рассказывает Марина, переехавшая в деревню год назад.

По мнению Натальи, во всем виноваты гастарбайтеры, которые устраивают барбекю у пруда и в него же скидывают последствия своих увеселений. Подруга Натальи считает, что во всем виноваты соседние «Испанские кварталы 2», которые сдали быстрее, чем построили очистные сооружения для них.

В августе по факту загрязнения Николо-Хованского пруда возбудили уголовное дело. Как пишет в своем Instagram-аккаунте Кирилл Бармашев, в настоящее время «Мосводосток» заканчивает обследовать пруд и приступает к разработке документации на очистку пруда от донных отложений.

Глава поселения Сосенское рассказывает, что «Фуд Сити» разорвал договор водопользования с Департаментом ЖКХ, но «воду с очистных продолжает лить». Застройщик «Испанских кварталов» ГК «А-101» установил боновое заграждение и высадил растения, которые должны очистить воду.

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