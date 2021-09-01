РИАМО - 1 сен. 25 августа был опубликован доклад по технологиям делегитимизации сентябрьских выборов в Госдуму. Эксперты объяснили РИАМО, чем обусловлены подобные действия и кто за ними стоит.

Прежде всего, попытка разрушить устройство государства исходит от его внешних соперников. Им необходимо оказать давление на власть и подорвать доверие к ней. Искажение информации о внутриполитических делах России позволяет исказить и сам образ страны.

«В настоящее время против нашей страны используется методика непризнания выборов в нашей стране. Они будут действовать через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и будут опираться на иностранных агентов, работающих в нашем государстве. Кроме того, они уже начали готовиться, эта стратегия самая распространенная», - рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Если удастся заставить людей поверить в нелегитимность выборов, то удастся поставить под сомнение саму действующую власть, всю политическую деятельность, осуществляемую в государстве.

К 2021 году организаторы подобных технологий уже поняли, что спровоцировать непризнанием результатов выборов «оранжевую революцию» в России не выйдет.

Радикальная оппозиция не находит поддержки у большей части общества. А значит, с этой стороны ударить по России не удастся. В таком случае в ход идет попытка признать выборы нелегитимными.

Работа по подрыву ведется и с внешней стороны, и внутри России.

«Если внимательно посмотреть за сообщениями, которые гуляют в информационном поле, хорошо видно, как выстраивается работа дискредитаторов. Их аргументы при детальной проверке оказываются ложными или не находят подтверждения. Ссылки у таких информаторов идут только друг на друга и на тех, кто подхватывает их позицию, не разобравшись в вопросе и не проверив факты», - пояснила старший редактор ОТР Надежда Адемукова.

Так определенная позиция расходится в информационном поле и подхватывается его участниками.

«Непроверенную информацию тиражируют зарубежные издания, а местные – ссылаются на авторитет тех самых зарубежных. Людям, привыкшим критически оценивать сообщения, не составит труда распознать фальшивку», - заявила Адемукова.

Борется с подобными «инструментами» и законодательная система страны. Они теряют свою силу или же вовсе не могут более выполнять подрывную деятельность.

Кроме того, в стране есть эффективная система информирования, которой удается отстоять интересы России.

На сегодняшний день опубликованы программы всех партий, которые будут участвовать в выборах в Госдуму. А значит, можно уже говорить об их содержании. Федеральные эксперты обсудили концепции в формате круглого стола; рассмотрели программы и специалисты Московской области.

Чаще всего партии уделяли внимание образованию и культуре, здравоохранению, налогообложению, экономике, пенсионной политике, жилищной тематике, науке и территориальному развитию. Появился интерес к проблеме экологии, ее озвучили 10 из 13 партий. О борьбе с пандемией говорится в 5 программах.

Эксперты считают удивительным то, что тему поддержки семьи в своих программах рассматривают лишь 6 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Коммунисты России» и Партия пенсионеров. Правда, большинство говорит о ней в основном как о самом факте. Детально и с конкретными предложениями тема проработана у «Единой России».

«Это первоочередная и принципиальная задача для партии и для любого уважающего себя кандидата. Если мы хотим добиться весомых результатов, прогресса и развития нашей страны, то без улучшения качества жизни и вопросов, связанных с бытом семьи, мы ничего не добьемся. На этих принципах должны строиться и здравоохранение, и образование, и все остальные сферы нашей жизни», - подчеркнула исполнительный директор общественной российской родительской ассоциации Лариса Санатовская.

По мнению экспертов, в некоторых программах прослеживается некая оторванность партий от «земли».