РИАМО - 1 сен. Первый жилой дом в Южнопортовом районе Москвы введен в эксплуатацию на улице Петра Романова вл. 18 для переселения по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Дом рассчитан на 187 квартир и оснащен подземной парковкой. Также три квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. Архитектурные решения здания представлены системой вентилируемых фасадов с комбинированной отделкой из бетонной плитки и металлических панелей с полимерным покрытием.

Первый этаж новостройки – нежилой. Здесь могут быть открыты коммерческие помещения, к примеру, кафе и аптеки.

Объект оборудован охранной и противопожарной системами. Территорию около дома благоустроили и озеленили. Есть детская игровая площадка и места для отдыха жильцов.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена мэром Сергеем Собяниным в 2017 году. Она предполагает переселение более 1 млн человек в улучшенные условия проживания.

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