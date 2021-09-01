РИАМО – 1 сен. На минувшей неделе комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 71 объект, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

Например, в Раменском округе для субъектов малого и среднего предпринимательства сдается в аренду земельный участок площадью 980 кв. м под размещение магазинов или точек бытового обслуживания. Начальная цена лота — 207 605,75 руб. в год.

Для индивидуального жилищного строительства можно приобрести в собственность земельный участок площадью 1655 кв. м в Егорьевске. Торги начинаются с 775 317,85 руб.

Также в собственность предлагается здание с земельным участком под гостиничное обслуживание в Зарайске. Начальная цена лота составляет 2 109 308 руб.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки, доступные на сегодняшний день для покупки и аренды в Подмосковье, можно на портале ЕАСУЗ.