РИАМО - 1 сен. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Кусково Можайского городского округа, сообщается на сайте областного главка МЧС России.
Информация поступила от оперативного дежурного ЕДДС в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области.
Угрозы жизнедеятельности населения снаряды не представляют. Около места находки выставлена охрана силами местного ОМВД.
Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано специалистами ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» на 1 сентября.
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