РИАМО - 1 сен. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Кусково Можайского городского округа, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

Информация поступила от оперативного дежурного ЕДДС в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области.

Угрозы жизнедеятельности населения снаряды не представляют. Около места находки выставлена охрана силами местного ОМВД.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано специалистами ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» на 1 сентября.