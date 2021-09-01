РИАМО - 1 сен. Акция «Учим наизусть с актерами театров» стартует в Москве для учеников образовательных организаций, посещающих театральные студии в школах, колледжах и учреждениях допобразования, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В этом году акция приурочена ко всероссийской неделе «Театр и дети». Участникам предлагается выучить наизусть любое понравившееся стихотворение из школьной программы, а затем прочитать его на камеру. Ребята могут сделать это самостоятельно либо пригласить для совместного исполнения актера или студента театрального вуза.

Записать выступление можно в студии или на фоне любимой достопримечательности Москвы. При этом профессиональная камера не обязательна, можно снимать и на смартфон. Длительность готового ролика не должна превышать 3 минут. Его нужно опубликовать на видеохостинге YouTube, а ссылку указать при регистрации на странице акции до 23 ноября. Участники акции также могут размещать свои видео в социальных сетях с хештегом #учимнаизустьсактерамитеатров.

Выступления ребят оценит экспертная комиссия, в состав которой войдут педагоги и студенты Театрального института им. Бориса Щукина, Института театрального искусства им. П. М. Ершова, Института современного искусства и других вузов. Итоги акции подведут 30 ноября.

«Театральные практики помогают связать интеллектуальное и эмоциональное восприятие литературы. Вживаясь в образы персонажей, ребята лучше понимают произведение, его героев и авторский замысел», – отметил директор Городского методического центра Москвы Андрей Зинин.

Лучшие ролики разместят в «Московской электронной школе» и покажут на Московском образовательном телеканале. Кроме того, каждый участник акции получит электронный сертификат.

Акция «Учим наизусть с актерами театров» проходит в столице во второй раз. Она помогает повысить интерес к чтению классики отечественной литературы. В 2020-2021 учебном году в акции приняли участие свыше 700 учеников.