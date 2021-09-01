РИАМО - 1 сен. В подмосковном Орехово-Зуеве сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже скутера и велосипеда, им оказался ранее судимый 22-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ночью молодой человек проник в подъезд многоэтажки в деревне Демихово, откуда похитил велосипед. После этого он доехал на нем до улицы Крупской, где во дворе дома заметил дорогостоящий скутер. Решив, что его можно продать дороже, злоумышленник оставил велосипед и похитил мотороллер.

«При изучении записи камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого по месту его жительства. Задержанный пояснил, что продал скутер прохожему за 6 тыс. рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что похищенный велосипед вернули владелице.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчину поместили под подписку о невыезде.