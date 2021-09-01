РИАМО - 1 сен. В этом году столица безвозмездно передала в аренду более 11,5 га компании «Российские железные дороги» (РЖД) для развития железнодорожной инфраструктуры, участки расположены в восьми округах города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2021 года департамент городского имущества заключил с РЖД договоры аренды 66 земельных участков общей площадью 11,6 га», – сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году столица выделила РЖД почти 21,5 га земельных участков. Компания строит дополнительные железнодорожные пути, занимается реконструкцией и создает новые станции.

В 2021 году больше всего территорий выделили на северо-западе и юго-востоке города. Там компания арендовала 27 и 18 земельных участков соответственно.