РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил первоклассников округа с Днем знаний и пожелал им успехов в учебе, передает корреспондент«РИАМО в Люберцах».

В среду он посетил торжественное открытие школы №51 на 1,1 тыс. мест в поселке Мирный.

«Сегодня вы впервые идете в школу, дорогие первоклассники. Здесь для вас построили замечательную, новую школу. Учитесь, получайте знания», - сказал Ружицкий.

На мероприятии он вручил благодарственные письма представителям застройщика ГК «Самолет». Директору школы Людмиле Кретовой вручили символический ключ от здания. Она поблагодарила строителей за новую комфортную школу.

Всего в Люберцах 38 школ, 2 из них – коррекционные. Всего обучающихся – 39 184 человека, из них выпускников 9-х классов – 3 032, выпускников 11-х классов – 1 234, первоклассников – 4,9 тыс.