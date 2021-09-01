РИАМО - 1 сен. Столичные детские технопарки возобновляют бесплатные познавательные мастер-классы для всей семьи. Занятия пройдут с 4 сентября по 12 декабря, для участия нужно зарегистрироваться, об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Занятия посвятят программированию, технологиям виртуальной и дополненной реальности, кибернетике, биоинформатике, естественно-научным исследованиям, инженерному делу, дизайну и многому другому.

Каждое занятие будет длиться от одного до полутора часов. В них могут участвовать дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, а также их родители, братья и сестры, бабушки и дедушки.

«Первую в этом году серию практикумов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными, к ним присоединились 4,3 тыс. москвичей разных возрастов», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что к новому учебному году решили организовать второй цикл познавательных мастер-классов. Такие проекты являются для школьников отличной возможностью познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки.

Мастер-классы проведут в 9 детских технопарках, это: «Наукоград» МФЮА, «Инжинириум» МГТУ имени Н. Э. Баумана, «Траектория взлета» МАИ, «Кулибин Про», «Вертикальный взлет», «На Зорге», детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ «Курчатовский институт», а также «Байтик» в Троицке.

Все занятия пройдут с соблюдением санитарных мер по коронавирусу. Всем участникам нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.