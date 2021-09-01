РИАМО - 1 сен. Возгорание произошло в здании на территории поселка Быково Раменского округа минувшей ночью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Спасателям сообщили о возгорании в здании на Советской улице 31 августа в 20:24. На момент прибытия пожарных наблюдалось возгорание на площади 90 кв. м.

Ликвидировать последствия пожара удалось 1 сентября в 02:22. Площадь возгорания составила 500 кв. м. На месте работали 28 человек и 10 единиц техники.