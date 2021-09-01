РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников школ Подмосковья с Днем знаний и пожелал им успехов в учебе.
Глава региона обратился ко всем школьникам: и первоклассникам, и тем, кто уже скоро заканчивает школу.
В Подмосковье 1260 школ откроют свои двери для учеников 1 сентября. Все школы региона готовы к проведению праздничных линеек на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности.
Госавтоинспекция Подмосковья обеспечит безопасность на дорогах вблизи школ в День знаний.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии