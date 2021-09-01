РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников школ Подмосковья с Днем знаний и пожелал им успехов в учебе.

Глава региона обратился ко всем школьникам: и первоклассникам, и тем, кто уже скоро заканчивает школу.

«Мы — родители, за вас переживаем и хотим, чтобы вы, первое, всегда любили и бежали в школу, чтобы вам здесь нравилось. Второе, чтобы у вас здесь всегда были интересные, надежные друзья. Ну и третье, конечно, наставники. Это родители и, конечно, наши дорогие учителя. Ребята, всем успешного учебного года. Только вперед!» — сказал Воробьев на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье 1260 школ откроют свои двери для учеников 1 сентября. Все школы региона готовы к проведению праздничных линеек на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности.

Госавтоинспекция Подмосковья обеспечит безопасность на дорогах вблизи школ в День знаний.