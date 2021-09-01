РИАМО - 1 сен. С 1 сентября пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов в Москве стала бесплатной в течение 90 минут с начала поездки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее пересадки с одного наземного маршрута на другой были платными. Теперь столичные власти решили сделать поездки по городу более удобными для пассажиров.

«Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей», – написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что данное решение также привлечет на наземные маршруты общественного транспорта новых пассажиров. Инфраструктура готова к росту пассажиропотока.

«Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов», – пояснил мэр.

Он также напомнил, что бесплатные пересадки уже действуют между метро, МЦК и МЦД.

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