РИАМО - 1 сен. Загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером пробки могут достигнуть 8 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилистам напомнили, что в Москве продолжается ремонт дорог. В частности, работы проводятся на Пятницком, Дмитровском, Варшавском и Волоколамском шоссе, а также на 31-м и 53-м км МКАД.

До конца дня в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя. Водителям следует быть внимательными на дороге и не парковаться под деревьями.