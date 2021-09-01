РИАМО - 1 сен. С начала реализации программы реновации старого жилфонда в Москве под заселение переданы 110 новых корпусов. Программа реализуется с 2017 года и предусматривает расселение 5175 домов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
По его словам, больше всего заселяемых домов находится в Северо-Восточном округе – 19 новостроек, в Западном и Восточном округах заселяются 16 и 15 корпусов соответственно.
В стадии проектирования и строительства по реновации находятся 299 домов общей площадью 5,4 млн кв. м, снесено 58 старых зданий.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в стадии расселения находятся 305 домов. Новое жилье получили более 37 тыс. жителей. Всего программа реновации касается около 1 млн москвичей.
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