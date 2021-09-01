РИАМО - 1 сен. Свыше 150 тыс. растений высадят в цветниках на четырех набережных острова Балчуг, а также в Репинском сквере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь цветников составит около 6,6 тыс. кв. м, а всего будет высажено 151 тыс. 886 растений 60 разных видов, в основном многолетников.

Более 11 тыс. растений высадят на территории Репинского сквера. Там появятся флоксы, хосты и пионы, а также арабис кавказский и ясколка войлочная. Площадь цветников составит 2,1 тыс. «квадратов».

Среди набережных острова Балчуг, где высадят цветы, больше всего растений появится на Раушской набережной. Ее украсят более 15 тыс. различных цветов.

Весной следующего года на набережных острова Балчуг и в Репинском сквере будут цвести более 18 тыс. тюльпанов и около 7,5 тыс. крокусов. В настоящее время устройство цветников подходит к концу.