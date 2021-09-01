РИАМО - 1 сен. Менее двух недель осталось для того, чтобы зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании в Москве, прием заявок завершится в 23:59 13 сентября, сообщается на официальном сайте мэра города.

Участвовать дистанционном голосовании могут все совершеннолетние россияне, постоянно зарегистрированные в Москве, с активным избирательным правом и полной учетной записью на портале mos.ru.

Онлайн-голосование в столице пройдет с 17 по 19 сентября. Жители будут выбирать депутатов Госдумы, в восьми районах города выберут депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании можно на портале mos.ru и в приложениях, а также через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Заявления проверяют в ЦИК России.

Участники онлайн-голосования могут присоединиться к программе «Миллион призов», где разыграют 250 тыс. призов: среди них однокомнатная квартира в столице и автомобиль.