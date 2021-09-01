РИАМО – 1 сен. С 23 по 27 августа в Подмосковье состоялись 58 аукционов по земельно-имущественным торгам, в которых приняли участие 275 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«По сравнению с предыдущей неделей количество участников увеличилось почти на 44%. По итогам недели бюджеты муниципальных образований Московской области пополнятся более чем на 70 млн рублей», - отметили в пресс-службе.

Так, в торгах по аренде земельного участка площадью 2770 кв. м под амбулаторное ветеринарное обслуживание в Истре сроком на 13 лет и 2 месяца участвовали 5 человек. Итоговая цена за лот превысила стартовую почти в 12 раз.

Ежегодные платежи в бюджет городского округа Истра составят более 6 млн рублей. Стартовая цена лота составляла 500 тыс. рублей в год.