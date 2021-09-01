РИАМО - 1 сен. Причиной падения экспериментального военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье стал обрыв тяги правого элерона после мощного возгорания, пишет в среду газета «Коммерсант».

Первый опытный образец нового самолета разбился 17 августа недалеко от подмосковного аэродрома Кубинка в Одинцовском округе.

По мнению экспертов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК), критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя. Это привело к разрушению турбины: ее обломки могли перебить расположенные рядом топливопроводы. При этом в неконтролируемый боковой крен самолет ушел из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.

Пилоты действовали слаженно. Они вручную запустили в работу вторую очередь системы пожаротушения после того, как не сработала первая. По данным источника, обе системы пожаротушения транспортника были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла.

Так как тушить пожар было больше нечем, в этой ситуации экипаж принял единственно верное решение - вернуться на аэродром вылета. И ему бы это удалось, но подвела сама машина. На 45-й с начала возгорания секунде полета от высокой температуры – порядка 600 градусов – разрушилась идущая внутри дюралюминиевая тяга элерона. Именно из-за этого борт начал крениться и этот процесс был необратим.

Повлиять на ситуацию летчики не могли никак: вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире. Согласно данным бортовых самописцев, в последние секунды жизни летчики-испытатели просто молчали – комментировать происходящее не было смысла.

Накануне членов экипажа упавшего Ил‑112В похоронили в Мытищах на Федеральном мемориальном кладбище Минобороны. Родные и коллеги простились с Николаем Куимовым, Дмитрием Комаровым и Николаем Хлудеевым. Летчиков похоронили с воинскими почестями. Они посмертно награждены Орденами Мужества.

Возгорание двигателя и гибель экипажа: что известно о крушении Ил‑112В в Кубинке>>