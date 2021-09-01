РИАМО - 1 сен. В этом году в предпрофессиональных классах города будут учиться свыше 50 тыс. школьников, это около половины всех старшеклассников города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В прошлом учебном году учеников предпрофессиональных классов было на 5 тыс. меньше. В этом году в столице будет более 400 школ с такими классами. Например, кадетские классы откроются в 261 школе, а в 152 школах будут работать инженерные классы. В них будут учиться 27 тыс. и более 10,5 тыс. человек соответственно.

Кроме того, 1 сентября в столице откроют классы с новыми направлениями. Это предпринимательские и медиаклассы.

Учеников медиаклассов научат навыкам работы в журналистике и создания мультимедийного контента. Медиаклассы откроют в 66 школах города для более 1,5 тыс. учеников. Предпринимательские классы откроются в 44 школах. В них смогут поступить более 1 тыс. человек.