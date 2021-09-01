РИАМО - 1 сен. Лауреат премии губернатора Московской области «Мы рядом» 2020 года, и. о. главного врача Ногинской центральной районной больницы Елена Тихонова рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни после победы в конкурсе на соискание премии, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Скоро станут известны имена лауреатов ежегодной премии губернатора «Мы рядом ради перемен». Жителям Подмосковья предлагают познакомиться с некоторыми лауреатами прошлого года, которых определяли по четырем номинациям: «Медицина и здравоохранение», «Волонтерство и благотворительность», «Культура и образование», «Промышленность и социально ориентированный бизнес».

«Мне посчастливилось стать одним из победителей конкурсных проектов 2020 года. Самое удивительное в этой истории то, что инициаторами подачи заявки на проект стали мои дети! Весь конкурсный период моя родная «инициативная группа» вместе с друзьями и близкими, коллегами, нашими пациентами переживали, поддерживали и активно голосовали за меня», — сказала Тихонова.

В настоящее время врач по-прежнему занимается своей основной профессиональной деятельностью, которой отдала более 20 лет. Благодаря премии губернатора у нее появилась возможность реализовать давние мечты и заняться благотворительностью. Так, накануне Нового года призовые деньги были использованы для приобретения красивой одежды и игрушек для детей из детдомов.

«Их желания мы узнали из писем Деду Морозу. Работая в «красной зоне», мы с коллегами всегда стремились улучшить настроение и поднять боевой дух пациентов. Дед мороз и Снегурочка пришли и к нашим пациентам 31 декабря с подарками! А ребята из учебных заведений Богородского городского округа нарисовали очень трогательные открытки», — добавила врач.

8 марта всем женщинам-пациенткам подарили тюльпаны, 9 мая успешно провели акцию «Георгиевская лента», во время которой всем пациентам вручили шоколадные медали и одноименные ленты. Кроме того, с участием этих средств стартовал проект «История медицины Богородского округа».

«В настоящее время мы собираем фотоархивы, документы, интересные истории очевидцев и интервью о врачах и врачебных династиях, посвятивших жизнь нашей больнице. Мечтаем реализовать все это в интерактивный музей. Первое важное событие, явившееся результатом этой работы, — выход в свет книги «Красная зона», — сказала Тихонова.

Автор «Красной зоны» — Татьяна Постникова, которая много месяцев собирала материал и работала над этой книгой, вкладывая личные средства. Призовые деньги также позволили поддержать проект и оказать помощь при заказе издания в типографии.

«Очень хочется выразить слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву (губернатор Московской области - ред.). Несмотря на трудное время, благодаря губернатору и его команде этот проект развивается и сохраняется в лучших традициях Подмосковья, поддерживая важные инициативы жителей. Всем участникам я желаю успехов и реализации проектов в жизнь!» — заключила Тихонова.