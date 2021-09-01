РИАМО - 1 сен. С 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

В том числе были опубликованы 2 закупки на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения в Можайске, закупка на капремонт подъездных автомобильных дорог к СНТ в Шатуре, закупка на содержание автодорог регионального или межмуниципального значения в Московской области.

Кроме того, были объявлены закупки на строительство школы на 1100 мест в Мытищах и школы на 825 мест в Ленинском округе, а также на возведение пристройки на 400 мест к зданию школы в Лобне.

В число опубликованных на минувшей неделе также вошла закупка услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии для Одинцовского городского округа.