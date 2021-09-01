РИАМО - 1 сен. Депутат Госдумы Ирина Роднина, а также лидеры Движения общественной поддержки социально значимых инициатив Михаил Раев и Елена Андреева проверили работу нового оснащенного кабинета КТ и МРТ в Долгопрудненской центральной городской больнице, а также благоустройство Юсуповского сквера. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

«Поликлиники всех микрорайонов должны быть обеспечены врачами всех специальностей, чтобы жители любого возраста имели возможность получать качественную помощь в шаговой доступности. Необходимо оснащать поликлиники и больницы высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием, постоянно повышать квалификацию медицинского персонала. Именно в таких мерах по-настоящему выражается забота о людях», — сказал Раев.

Аппарат установили в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Было много обращений от жителей именно по КТ-исследованию. Аппарат, который находился в стационаре, работал с большой нагрузкой, и жителям приходилось ездить в другие медучреждения, в том числе платные. С вводом нового аппарата эта проблема решится. Радует, что больница Долгопрудного – единственная в Московской области, которая имеет два аппарата КТ! Это большая редкость», — отметила Роднина.

Доступность, высокая эффективность и отсутствие очередей – главные принципы здравоохранения, которые должны соблюдаться во всех городах не только Подмосковья, но и России.

Сегодня любой житель Долгопрудного может попасть на томографическое исследование: для этого нужно записаться к терапевту или профильному специалисту, который выдаст направление. Исключение составляют пациенты, обратившиеся в кабинет неотложной помощи – они попадут на КТ или МРТ вне записи.

Также лидеры Движения общественной поддержки посетили «Жемчужину Подмосковья» — Юсуповский сквер и Котовский амфитеатр. Первые шаги по преображению этих мест были сделаны ровно год назад.

«Это историческое место долгие годы оставалось неухоженным. А сейчас, как отметил заместитель главы администрации по архитектуре и развитию территорий, сделан большой проект по этому объекту: ко Дню города будет отремонтировано плиточное покрытие на верхней площадке, а затем будет запущена конкурентная процедура по созданию набережной», — сказала Роднина.

Обустройство набережной планируется завершить к декабрю. Концепция прошла всенародное обсуждение. В социальных сетях состоялся опрос, в котором приняли участие порядка 1,7 тыс. человек. Пожелания жителей были учтены архитекторами.

Юсуповский сквер выбрали для проведения реконструкции не случайно – он стал лидером в голосовании на портале «город-высокого-полета.рф». В будущем планируется создать единую набережную от парка «Новые Водники» до Мысова.