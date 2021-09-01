РИАМО - 1 сен. В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня в Москве ожидается сильный дождь, гроза, днем ветер усилится до 16 м/с. Непогода придет в город с юго-запада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В условиях непогоды спасатели советуют автомобилистам двигаться со сниженной скоростью и увеличенной дистанцией. Стоит избегать внезапных обгонов и перестроений. Оставлять машину следует вдали от деревьев.

Пешеходов также призвали к внимательности и осторожности. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, укрываться под деревьями опасно. Дети должны находиться под присмотром.

В столице до 20:00 1 сентября ранее объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>