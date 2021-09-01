РИАМО - 1 сен. На западе Москвы автомобилист наехал на лежащего на проезжей части мужчину, пострадавший погиб, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Рублевском шоссе около д. 151, корп. 1.

Водитель Ford Mondeo совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.