РИАМО - 1 сен. В первый день осени в Московском регионе ожидается облачная погода с дождями, местами сильными, также возможна гроза. Температура окажется не выше плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит 19-21 градус, по Московской области – от 18 до 23 градусов.

Скорость ветра составит 5-10 м/с, при грозе его порывы могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня окажется на отметке 736 мм рт. ст.

Как отметили синоптики, первый день осени будет теплым. Атмосферное давление в Московском регионе пониженное, содержание кислорода в приземном слое воздуха находится в пределах нормы.

У метеозависимых людей сезонные перестройки в природе могут спровоцировать обострение хронических недугов.

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