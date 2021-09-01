РИАМО - 1 сен. В столице в течение летних месяцев не было зафиксировано природных пожаров, а количество возгораний сухой травы сократилось вдвое в сравнении с тем же периодом 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков рассказал, что с мая по август в столице было ликвидировано 130 загораний сухой травы. Этот показатель равен 6% от общего количества пожаров. Огонь погасили быстро, не допустив распространения.

Достичь таких результатов позволил комплекс заранее принятых профилактических мер.

«В марте и апреле провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее протяженность составила около 1,5 тыс. километров. Была организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора. Городские службы подготовили места забора воды для авиационной техники, оборудовали подъездные пути к водоемам, - напомнил Бирюков.

Предупреждением и ликвидацией ландшафтных пожаров занималась профильная группа из более чем 30 тыс. специалистов и 5 тыс. единиц техники. Обстановка с воздуха отслеживалась вертолетами.

Ситуацию на охраняемых природных территориях контролируют сотрудники «Мосприроды». Вместе с полицией и спасателями они проверяют 102 маршрута, общая длина которых превышает 1 тыс. км.