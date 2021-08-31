РИАМО - 31 авг. Избирательная комиссия Московской области подготовит свыше 11 млн избирательных бюллетеней для проведения выборов депутатов Московской областной думы, сообщили в пресс-службе комиссии.

«Соответствующее решение было принято в рамках заседания Мособлизбиркома. Изготавливать бюллетени для голосования на выборах депутатов Мособлдумы будут в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» в количестве 11 723 000 штук», - сказали в пресс-службе.

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы разных уровней. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».