РИАМО - 31 авг. Мосгордума является инициатором скорейшего внесения изменений в законодательство, касающихся регулирования движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатах, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«В Москве продолжает расти количество дорожно-транспортных происшествий с участием личного электротранспорта. Вопиющий случай вчера произошел со студенткой - при попытке перейти улицу по пешеходному переходу девушку сбил курьер на электровелосипеде. Еще днем ранее на Лубянке при падении с электровелосипеда разбился его владелец. Эти происшествия - очередное подтверждение, что проблема с каждым днем обостряется», — сказал Шапошников.

Он добавил, что многие жители города опасаются и недолюбливают средства индивидуальной мобильности. Так, в городе было повреждено около 400 электросамокатов, их обмазали солидолом.

По словам Шапошникова, столичный парламент является инициатором как можно скорее внести в законодательство и установить понятные правила движения на таких средствах индивидуальной мобильности. При этом в Мосгордуме не призывают их запретить, а выступают за взвешенное решение, которое бы всех устроило.

«Ранее столичный парламент организовал сбор предложений от граждан и экспертов, а также разработал перечень конкретных мер, которые смогут существенно снизить травматизм от использования СИМ в условиях густонаселенного мегаполиса. Предложения по внесению изменению ПДД направлены в правительство РФ», — отметил Шапошников.

Он добавил, что по поводу решений на уровне города обратились к правительству Москвы, чтобы разработать проект нормативного правового акта, регулирующего порядок передвижения на СИМ на территориях городских парков, садов и других общественных пространств.

2 сентября пройдет круглый стол, в рамках которого с представителями городов федерального значения обсудят вопрос правил передвижения на СИМ.