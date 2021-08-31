РИАМО - 31 авг. В Подмосковье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» провели ремонт дорог к 34 детским образовательным учреждениям. Путь в школу и детсад стал безопаснее для более чем 30 тыс. детей и их родителей, сообщает Минтранс региона.

«Ремонт дорог рядом с детскими учреждениями выполнен в 14 городских округах Подмосковья, наибольший объем проведен в Сергиево-Посадском округе и Солнечногорске», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

В Сергиево-Посадском округе на проспекте Красной Армии безопасным стал проезд к гимназии №5, физико-математическому лицею, школе № 14 и вечерней школе.

В Солнечногорске отремонтировали дорогу «М-10 «Россия» – Пикино – Лунево – Носово». Рядом с объектом расположена Луневская школа. Кроме того, в округе восстановили участок Льяловского шоссе, у которого находится Менделеевская школа и часть автодороги «М-10 «Россия» – о/л Московия», что ведет к Савельевской средней общеобразовательной школе.

В рамках нацпроекта также обновили более 500 пешеходных переходов у образовательных учреждений. Всего перед 1 сентября проверили более 1,5 тыс. переходов у школ и детских садов.

В регионе есть 2-летний план, в рамках которого обеспечивается безопасный подход к школам. На 2020 года план сделают на основе предложений жителей, оставленных на портале «Добродел».