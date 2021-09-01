РИАМО - 1 сен. Ученикам московских школ, их родителям, а также студентам колледжей предложили поздравить своих педагогов с Днем знаний виртуальной открыткой. Такой сервис к празднику появился на сайте «Школа.Москва». Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Такой формат позволит выразить слова благодарности учителям, которые с душой делают свою работу.

Отправить поздравление можно будет до 5 октября. В эту дату в России отмечают День учителя.

Воспользоваться сервисом просто: на странице акции нужно выбрать свою школу, вписать данные педагога, указать свое имя и электронную почту. После этого сайт предложит варианты открыток. Выбрав одну из них, нужно нажать кнопку «Отправить», тогда послание придет педагогу на электронную почту.

В конце сентября варианты поздравлений дополнят, сделав тематические открытки ко Дню учителя.