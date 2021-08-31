РИАМО - 31 авг. Фестиваль «Счастливый Достоевский» пройдет 5 сентября в усадьбе «Даровое», являющейся частью Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Мероприятие приурочено к двухсотлетию со дня рождения Федора Достоевского. Будущий великий писатель познакомился с укладом жизни русской деревни и традиционной народной культурой именно в имении «Даровое», куда он приезжал на лето будучи ребенком.

Там расскажут посетителям о разных направлениях русской народной культуры.

Особое внимание будет уделено музыке. В дальнем саду усадьбы на фольклорной площадке для гостей будут исполнены русские народные песни в исполнении мужского хора «Век». Интерактивный номер представит фольклорный ансамбль «Комонь», приглашенный партнером фестиваля – Государственным центральным театральным музеем имени А.А. Бахрушина.

Народный ансамбль «Рамада», состоящий из выпускников и преподавателей музыкального училища имени Гнесиных, исполнит произведения, которые мог слышать Достоевский, а также расскажет об исторических хороводных традициях. Также гости смогут принять участие в орнаментальном хороводе.

Центральным событием фестиваля станет литературно-музыкальная постановка «Достоевский и музыка», режиссером которой выступил обладатель трех премий «Золотая маска» Алексей Франдетти. Музыку, любимую Достоевским, представит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», а также солисты и актеры известных российских театров.

На фестивале будет проводиться ярмарка товаров мануфактуры «Душистые радости», изделий ремесленных мастеров, а также мастер-классы по кузнечному делу, плетению лаптей, ткачеству, изготовлению предметов быта крестьян XIX века. Также проект «Литературное варенье» представит на фестивале варенье «липовый мед», имеющее отсылку к липовой роще времен Достоевского на территории усадьбы.

Для детей на фестивале будет действовать развлекательная зона с играми.